Unter Drogeneinfluss Berauschter Fahrradfahrer ohne Licht und in Zick-Zack-Bewegungen unterwegs

Foto: Stanimir Stoev/123rf.com

Am Samstag, 16. Mai, gegen 22.55 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Mann mit einem Fahrrad in der Hebbelstraße in Straubing. Der Fahrradfahrer lenkte die Aufmerksamkeit auf sich, da er in der Nacht ohne Licht und in deutlichen Zick-Zack-Bewegungen fuhr.