8.500 Euro Schaden „Rechts vor links“ missachtet – 60-Jährige leicht verletzt

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Donnerstag, 14. Mai, gegen 12.35 Uhr, befuhr eine 76-Jährige mit ihrem Auto die Jahngasse in Straubing. An der Einmündung zur Rittergasse gilt die Vorfahrtsregelung „rechts vor links“. Eine 60-jährige Autofahrerin missachtet die Vorfahrt der von rechts kommenden 76-Jährigen, es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.