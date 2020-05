Polizei bittet um Hinweise Dekoartikel verschwinden aus Garten

Foto: Hoppe/123rf.com

In der Zeit von Donnerstag bis Freitag, 7. bis 13. Mai, suchte ein unbekannter Täter mehrmals ein Einfamilienhaus in der Aumerhöhe in Stallwang heim. Er entwendete bei diesen Gelegenheiten aus dem Garten diverse Dekoartikel.