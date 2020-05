Einbruch Unbekannter gelangt vermutlich mit einem Dietrich in ein Anwesen und erbeutet Bargeld

Am Donnerstag, 14. Mai, morgens bemerkte die Bewohnerin eines Reihenhauses in der Schillerstraße in Bogen eine offen stehende Kellertüre. Bei Durchsicht der Räumlichkeiten stellte sie dann das Fehlen eines hohen Bargeldbetrages fest.