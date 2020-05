4.000 Euro Schaden Unbekannter beschädigt Pkw am rechten Fahrzeugheck und flüchtet

Am Mittwoch, 13. Mai, im Zeitraum von 10 bis 12 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein in der Bahnhofstraße 1a in Straubing abgestellter Pkw am rechten Fahrzeugheck beschädigt.