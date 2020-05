Ins Schleudern geraten Straubinger bei Unfall auf der A3 schwer verletzt

Am Montag, 11. Mai, gegen 18.05 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Straubinger mit seinem Pkw Mercedes die Autobahn A3 auf der rechten Spur in Richtung Passau. Etwa zwei Kilometer vor der Ausfahrt Kirchroth kam er vermutlich auf Grund des starken Regens ins Schleudern, wodurch er auf die Überholspur geriet .

Ortsmarke. Auf dieser fuhr zur gleichen Zeit ein 41-jähriger aus Potsdam mit seinem Pkw BMW. Der BMW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Mercedes-Fahrer nicht mehr vermeiden. Beide Pkw prallten nach dem Zusammenstoß gegen die Schutzplanken und kamen zum Stehen. Während der Potsdamer mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht wurde, wurde der Straubinger in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der anwesenden Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der Straubinger kam anschließend schwerverletzt in ein Klinikum. Während der Unfallaufnahme war die A3 in Richtung Passau für circa eineinhalb Stunden komplett gesperrt.