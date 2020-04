Anzeige erstattet Unter Drogen gefahren und Marihuanablüten in der Hostentasche

Am Mittwoch, 15. April, gegen 22.15 Uhr, wurde ein 22-jähriger Dingolfinger in der Mussinanstraße in Straubing einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden.