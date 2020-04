Diebstahl Mit gestohlenem Fahrrad auf der Flucht vor einer Polizeistreife

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

In der Nacht zum Samstag, 11. April, wollte eine Polizeistreife beim Großparkplatz am Hagen in Straubing zwei Personen auf ihren Fahrrädern kontrollieren. Als die Personen die Polizeistreife erblickten, flüchteten sie in Richtung Gartenstraße.