Sau eingefangen Polizisten werden zu „Schweineflüsterern“

Am Abend des Gründonnerstages um 22:40 Uhr wurde die Polizeiinspektion Bogen über die Einsatzzentrale von einer „Verkehrsgefahr“ in Kenntnis gesetzt.

Bogen. Auf der Straße zwischen Neukirchen und Pürgl befand sich ein Hängebauchschwein auf der Fahrbahn (unser Foto ist ein Symbolbild). Der Mitteiler sicherte das Schwein mit seinem Pkw mit Warnblinklicht ab, als dieses seinen Weg in Richtung Pürgl unbeirrt fortsetzte. Auf Grund der Situation fuhr die Streife der Polizeiinspektion Bogen und die Streife der Autobahnpolizei Kirchroth gemeinsam zum Einsatzort.

Das Schwein hatte es schon bis zum Ortsende Pürgl geschafft, als es von den eingesetzten Beamten zum Umdrehen überredet werden konnte. Es handelte sich um weibliches Hängebauchschwein das nun mit gutem Zureden und Polizeibegleitung wieder den Weg in Richtung Neukirchen antrat. Dank der Hilfe einer Landwirtin aus Inderbogen konnte das Schwein in einer Kälberbox untergebracht werden. Die „Festnahme“ der Sau gestaltete sich jedoch äußert schwierig, da diese nicht mit den polizeilichen Maßnahmen einverstanden war. Mit vereinten Kräften konnte das Tier in die mit Stroh gepolsterte Box „geschoben“ werden.

Der Besitzer der Sau wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bogen unter der Telefonnummer 09422/ 8509-0 in Verbindung zu setzen.