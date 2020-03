Fahrerflucht Lkw touchiert Lkw – Unfallverursacher haut ab

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Am Donnerstag, 19. März, gegen 8.30 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Posener Straße/Ittlinger Straße in Straubing ein Verkehrsunfall.