Zwei Schwerverletzte in Straubing 20-Jähriger fährt unter Drogen Fußgänger an

Am Donnerstag kam es gegen 16.45 Uhr in der Chamer Straße in Straubing zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann fuhr mit seinem schwarzen Auto aus dem Gelände einer Tankstelle und übersah dabei zwei Fußgänger, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg stadteinwärts unterwegs waren.