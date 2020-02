Heimbewohner flippt aus Hausmeisterauto mit Fahrrad beworfen

Im Fahrradraum eines Boegener Asylbewerberheims geriet ein Bewohner gehörig in Rage.

Bogen. Der Hausmeister des Asylbewerberheimes in Bogen räumte am Mittwochnachmittag den Fahrradabstellraum aus. Ein Bewohner stellte dabei fest, dass seine drei Fahrräder beschädigt waren. Er geriet dadurch derart in Rage, dass er ein Rad gegen das Auto des Hausmeisters warf. Div. Strafanzeigen wurden aufgenommen.