Tür einer Shisha-Bar eingetreten Vandalismus am Straubinger Bahnhof

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Samstag, 22. Februar, 23 Uhr auf Sonntag, 23. Februar, gegen 10 Uhr hat ein bislang ungekannter Täter die Eingangstüre einer Shisha-Bar am Bahnhof in Straubing eingetreten.