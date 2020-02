In der Drogerie 20-Jährige klaut und wird erwischt

Foto: 123rf.com

Am Montag, 10. Februar, gegen 12.30 Uhr, wurde die Polizei in Straubing zu einer Drogerie in der Geiselhöringer Straße beordert. Eine Ladendetektivin hatte eine 20-jährige junge Dame dabei beobachtet, wie sie ein kosmetisches Erzeugnis aus der Verpackung nahm und einsteckte. Die leere Verpackung legte sie anschließend wieder in das Regal.