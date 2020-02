Die Polizei sucht Zeugen E-Bike vom Fahrradabstellplatz der Berufsschule in der Pestalozzistraße geklaut

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Ein E-Bike der Marke Kalkhoff vom Typ Pro Connect E-Performance in der Farbe Silber wurde am Donnerstag, 6. Februar, während der Unterrichtszeit von 7.45 bis 11.45 Uhr aus dem Fahrradabstellplatz der Berufsschule in der Pestalozzistraße entwendet.