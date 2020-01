Die Polizei ermittelt Er kehrte an den Tatort zurück – Ladendieb wiedererkannt

Bereits am Donnerstag, 16. Januar, gegen 14.15 Uhr hatte ein 41-jähriger Mann aus dem Supermarkt in der Schildhauerstraße in Straubing mehrere Verbrauchsartikel im Wert von circa acht Euro entwendet.