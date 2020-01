Kontrolle in Leiblfing Betrunkener 27-Jähriger musste seine Fahrzeugschlüssel abgeben

(Foto: 123rf.com)

Am Dienstag, 28. Januar, gegen 21 Uhr, wurde ein schwarzer VW in der Hailinger Straße in Leiblfing einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.