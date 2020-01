Auf dem Weg nach Hause überfallen Junger Mann (22) in Straubing ausgeraubt

Foto: 123rf.com (Foto: 123rf.com)

Auf dem Heimweg von einer Feier wurde am Sonntag am frühen Morgen (26.01.2020) ein junger Mann in der Parkanlage Kugelpark von zwei bislang unbekannten Männern beraubt. Entwendet wurde ihm der Geldbeutel samt Inhalt. Eine Beschreibung der Täter war nicht möglich. Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.