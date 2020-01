Ordentlich Promille unterwegs Fünf Trunkenheitsfahrten in der Nacht auf Sonntag

Dont‘ drink and drive – diesen Rat beherzigten in der vergangenen Nacht nicht alle Autofahrer.

STRAUBING/MALLERSDORF In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden bei routinemäßigen, allgemeinen Verkehrskontrollen mehrere Fahrerinnen und Fahrer unter Alkoholeinfluss festgestellt. In Mallersdorf wurden ein 64-jähriger Landkreisbewohner, sowie in Straubing ein 33-jähriger Straubinger, eine 36-jährige Straubingerin, eine 54-jährige Straubingerin und ein 38-jähriger Plattlinger mit einer Alkoholisierung im Ordnungswidrigkeitenbereich festgestellt. Die Folge ist jeweils ein 500 Euro hohes Bußgeld sowie ein 1-monatiges Fahrverbot.