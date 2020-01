Vermutlich ein technischer Defekt Flugzeugabsturz bei Straubing – 100.000 Euro Schaden

(Foto: Albert Uttendorfer)

Am Freitag, 17. Januar, gegen 15.50 Uhr, kam es in der Nähe der Bundesstraße B8 zwischen Atting und Rain zu einer Notlandung mit einem Sportflieger mit Motor. Der 48-jährige Pilot aus dem Landkreis Straubing-Bogen und sein 54-jähriger Sozius aus dem Landkreis Dingolfing-Landau waren vom Flugplatz Vilshofen in Richtung Flugplatz Straubing-Wallmühle unterwegs. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts musste eine Notlandung eingeleitet werden.