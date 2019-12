Die Polizei bittet um Hinweise Nordmanntannen im Wert von 300 Euro geklaut

(Foto: Arina Habich/123rf.com)

In der Zeit zwischen Samstag und Montag, 14. und 16. Dezember, wurden aus einem Christbaumverkauf in der Hebbelstraße in Straubing zehn bis 15 Nordmanntannen im Gesamtwert von 300 Euro entwendet.