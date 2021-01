Unfall in Amberg Mit dem Schlitten gegen einen Baum geprallt – Mädchen (8) zieht sich offenen Unterschenkelbruch zu

Zu einem folgenschweren Unfall beim Schlittenfahren kam es am Montag, 25. Januar, in einem Waldgebiet im Amberger Stadtbereich.

Amberg. Zwei Mädchen, acht und zehn Jahre alt, fuhren zusammen auf einem Schlitten, verloren die Kontrolle und prallten am Ende eines Waldstücks gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass sich die Achtjährige einen offenen Unterschenkelbruch zuzog. Das Kind wurde vom Notarzt erstversorgt und von der Bergwacht Amberg sowie der Feuerwehr Ammersricht geborgen. Zu weiterführenden Untersuchungen und Behandlungen kam das Kind in ein nahegelegenes Krankenhaus.