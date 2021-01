Kein triftiger Grund Kostspieliges Selfie – Hobbyfotografen erwartet Bußgeld wegen Verstoßes gegen Ausgangssperre

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Ein 21-Jähriger wurde am Sonntag, 17. Januar, kurz vor Mitternacht, von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Schwandorf auf einem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in der Regensburger Straße in Schwandorf angetroffen und kontrolliert.