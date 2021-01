22.000 Euro Schaden 18-Jährige landet auf der A93 bei Teublitz in der Leitplanke

Am Sonntag, 17. Januar, gegen 12 Uhr, befuhr eine 18-jährige Fahrzeuglenkerin aus dem nördlichen Landkreis Schwandorf mit ihrem Pkw die A93 in Fahrtrichtung Holledau. Kurz nach der Anschlussstelle Teublitz befand sie sich während eines Überholvorganges auf der linken Fahrspur und kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit den Mittelschutzplanken.

Teublitz. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw und an den Schutzplanken entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa . Da der Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Die Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der Fahrbahn wurde durch die Feuerwehr Teublitz durchgeführt und die Gegenfahrbahn reinigte die Feuerwehr Ponholz von Fahrzeugteilen.