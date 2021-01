Unfall auf der A93 Ladung nicht richtig gesichert – Wind wirbelt Eisenteil vom Hänger

Am Freitag, 15. Januar, gegen 16 Uhr, befuhr ein Lkw die A93 in Fahrtrichtung Hochfranken. In seinem mitgeführten Schrottcontainer befanden sich kleinere Eisen- und Blechteile. Aufgrund des Fahrtwindes wurde ein circa einen Meter langes Blechteil hochgewirbelt und auf zwei nachfolgende Pkw geschleudert.