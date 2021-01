Zeugen gesucht Unbekannter fährt Auto an und macht sich aus dem Staub

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 14. Januar, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 20.30 Uhr, wurde ein in der Dr.-Martin-Luther-Straße in Münchbger geparkter BMW von einem unbekannten Fahrzeug im hinteren Bereich der Beifahrerseite angefahren.