Echte Polizei warnt Anrufer geben sich als falsche Polizisten aus

Foto: Gaj Rudolf/123rf.com

Am Dienstag, 12. Januar, ereigneten sich in der Zeit von 14.45 Uhr bis 15.30 Uhr neun Anrufe von falschen Polizeibeamten bei Anwohnern aus der Gartenstraße und der Föhrenstraße in Schwandorf.