Verfahren eingeleitet Autofahrer steht unter Drogen und hat verbotenen Schlagring dabei

Foto: alexlmx/123rf.com

Am Sonntag, 10. Januar, gegen 22.30 Uhr, wurde ein 23-jähriger BMW-Fahrer aus dem Stadtgebiet Bruck in der Oberpfalz in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten drogenspezifische Auffälligkeiten fest.