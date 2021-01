Hinweise erbeten Graffitisprayer übt künstlerische Fähigkeiten an einer Trafostation der Bayernwerke

Foto: 123rf.com

Erst jetzt wurde der PI Nabburg eine Sachbeschädigung durch Graffiti in der Trischinger Straße in Schmidgaden gemeldet. Ein bislang unbekannter Täter übte seine künstlerischen Fähigkeiten mit einer Spraydose an einer Trafostation der Bayernwerke.