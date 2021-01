Einsatz am Freitag Kopf und Hände blutverschmiert – Schwandorferin geht mit einem Messer auf Polizeibeamte los

Foto: Marcel A Mayer

Einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Schwandorf fiel am Freitagmittag, 8. Januar, in der Friedrich-Ebert-Straße in Schwandorf eine amtsbekannte 27-jährige Schwandorferin auf. Diese versteckte sich, nachdem sie das Martinshorn eines zufällig passierenden Rettungswagens hörte, hinter einem Container in einer Hofeinfahrt.