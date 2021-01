Fahndung erfolgreich Fahrer fliegt mit in Italien geklautem Jeep bei Waidhaus auf

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Beamte der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus kontrollierten am Dienstag, 5. Januar, ein Fahrzeug auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Tschechien. Wie sich herausstellte, war das Gefährt in Italien entwendet worden. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und das Fahrzeug sichergestellt.