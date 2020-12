Auf Schneeglätte Betrunken Unfall gebaut und abgehauen

Am Montag, 28. Dezember, gegen 22 Uhr, befuhr ein 31-jähriger BMW-Fahrer aus dem Stadtgebiet die Hauptstraße in Bodenwöhr und wollte nach rechts in die Sandfeldstraße abbiegen. Aufgrund Schneeglätte geriet er ins Schleudern und rutschte auf das Gelände einer dort ansässigen Firma.