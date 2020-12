Anzeige erstattet Zwei Männer missachten Ausgangssperre – einer hat auch noch einen Joint dabei

Foto: Stanimir Stoev/123rf.com

Aufgrund einer anonymen Mitteilung kontrollierten Beamte der PI Schwandorf am Donnerstag, 17. Dezember, um kurz vor 22 Uhr, zwei Männer, die sich in einer Grünanlage in der Hallenbadstraße in Dachelhofen in Schwandorf aufhielten.