Hausverbot und Anzeige Ladendieb klaut Kosmetika im Wert von 170 Euro

Der Kaufhausdetektiv eines Verbrauchermarktes am Brunnfeld in Schwandorf beobachtete am Donnerstagnachmittag, 17. Dezember, einen Mann, wie dieser mehrere Kosmetikartikel unter seiner Jacke versteckte und dann den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen wollte.