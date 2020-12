Anzeige erstattet Ladendieb versteckt Funk-Maus in der Hose

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Bei einem 40-jährigen, in Weiden wohnhaften Herrn wurde am Mittwoch, 16. Dezember, eine Maus in der Hose aufgefunden. Die Beamten hatten bereits fieberhaft danach gesucht.