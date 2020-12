Nach Unfall auf der A6 Die Oberpfälzer Polizei trauert um zwei engagierte Polizeibeamte der Verkehrspolizei Amberg

Nach einem tragischen Verkehrsunfall am Dienstag, 8, Dezember, trauert die Oberpfälzer Polizei um zwei ihrer Kollegen.

Amberg. Der Tod zweier engagierter Polizisten hat vergangene Woche Angehörige, Freunde sowie Beamtinnen und Beamte der Polizei erschüttert. „Der tragische Verkehrsunfall am vergangenen Dienstag auf der A6 bei Amberg hat uns stark betroffen gemacht. Aus einer routinemäßigen Unfallaufnahme entstand eine Situation, die alle Betroffenen erst einmal sprachlos werden ließ. Beide zunächst schwer verletzten Beamten haben um ihr Leben gekämpft, diesen Kampf jedoch nach wenigen Tagen verloren. Den Angehörigen beider Kollegen gilt das große Mitgefühl der gesamten Oberpfälzer Polizei. Wir wünschen ihnen viel Kraft, das Geschehene einer Tages verarbeiten zu können. Auch in den Reihen unserer Kolleginnen und Kollegen herrscht große Trauer und Betroffenheit“, so Polizeipräsident Norbert Zink.

Vertreter der Bayerischen Polizeiseelsorge sowie des Psychosozialen Dienstes unterstützen die Beamten und die Angehörigen, das Unfallgeschehen aufzuarbeiten und Abschied von ihrem Kollegen nehmen zu können. „Auch wenn die Oberpfälzer Polizei tagtäglich mit schweren Unfällen und schlimmen Unglücken zu tun hat, so stoßen wir an unsere emotionalen Grenzen, wenn ein Kollege während seiner Dienstausübung von einem Unglück betroffen ist. Wir trauern nun bewusst und nehmen uns Zeit, über das Geschehene zu reden. Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, die Angehörigen soweit wie möglich zu unterstützen. Mein persönlicher Dank geht an alle beteiligten Hilfsorganisationen, der Feuerwehren, der Rettungsdienste, des THW sowie des Klinikums St. Mariens in Amberg“, so Zink.