Verfahren eingeleitet 24-Jähriger ruft am Bahnhof zu Tötungsdelikten zum Nachteil von Polizeibeamten auf

Am Montag, 14. Dezember, zur Mittagszeit erhielt die Polizeiinspektion Schwandorf telefonisch die Mitteilung, dass sich am Bahnhof in Schwandorf eine männliche Person aufhalten würde, die laut umher rief und zu Tötungsdelikten zum Nachteil von Polizeibeamten aufrief.