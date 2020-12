Verfahren eingeleitet Angeblicher „Youtuber“ beleidigt Polizeibeamten am Telefon als „Bullenschwein“

Foto: Gaj Rudolf/123rf.com

Am Sonntag, 13. Dezember, gegen 6.30 Uhr rief bei der PI Schwandorf ein Mann an, der sich als ein bekannter „Youtuber“ ausgab. Er fragte den Beamten am Telefon, ob hier die „Bullenschweine“ aus Schwandorf seien.