Schwerer Unfall in Amberg Zu schnell unterwegs – Auto prallt gegen Garage, zwei Verletzte

Foto: 123rf.com

Mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr am Donnerstagabend, 10. Dezember, ein 19-jähriger Pkw-Fahrer in Amberg den Ammerthaler Weg vom Segelflugplatz kommend in Richtung Amberg. Laut Zeugenaussagen bewegte sich das Fahrzeug auf der mit „Tempo 30“ beschränkten, schmalen Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.