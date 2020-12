Technischer Defekt Busfahrer löscht brennenden Pkw in Amberg

Foto: 123rf.com

Ein Busfahrer bemerkte am Mittwochabend, 9. Dezember, einen brennenden Pkw, der am Straßenrand des Langangerwegs in Amberg geparkt war. Er stoppte sofort seine Fahrt, holte einen Feuerlöscher und machte sich beherzt an die Löscharbeiten.