Unfall in Schwandorf Geparktes Auto rollt weg und kracht in ein Schaufenster

Am Mittwochvormittag, 9. Dezember, parkte ein 54-Jähriger aus Rosenheim seinen Pkw auf dem Grundstück eines Anwesens in der Bahnhofstraße in Schwandorf. Als er den Pkw verließ, dachte er jedoch nicht mehr daran, dass der Wagen ein Automatikgetriebe besaß.