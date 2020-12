Unfall in Schwandorf Pkw kracht gegen eine Mauer – 86-Jährige verletzt

Am Mittwochvormittag, 9. Dezember, befuhr eine 86-jährige Schwandorferin mit ihrem Daimler die Senefelderstraße. Als sie am Ende der Senefelderstraße nach rechts in die Jahnstraße einbiegen wollte, fuhr sie jedoch aus bislang unbekannter Ursache geradeaus quer über die Jahnstraße und krachte dort in die Gartenmauer eines Anwesens.