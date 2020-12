Polizei warnt Senioren im Fokus von Callcenter-Betrügern

Foto: 123rf.com

Ein schwer beunruhigter Senior aus Hirschau wandte sich am Dienstagmorgen, 8. Dezember, an die Polizeiinspektion Amberg, da ihn in den vergangenen Tagen mehrere Anrufe einer ihm unbekannten, schnell sprechenden Frau erreicht hatten.