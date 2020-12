Eigentümer gesucht Jugendliche bringen gestohlenes Fahrrad zurück

Mit einem Fahrraddiebstahl in Amberg wollten zwei Jugendliche nichts zu tun haben und brachten ein gestohlenes Fahrrad wieder zurück.

Amberg. Einer Polizeistreife fielen am Montagabend, 7. Dezember, zwei Jugendliche auf, die ein Fahrrad in Richtung Bahnhof schoben. Bei der Kontrolle äußerte ein 16-Jähriger, dass das Fahrrad von einer Bekannten gestohlen wurde und er es nun wieder zurückbringen will. Er war in Begleitung einer Freundin, die ebenfalls diese anfangs fragwürdige Aussage beteuerte.

Weitere Ermittlungen bestätigten den Sachverhalt und es stellte sich heraus, dass eine 15 Jahre alte Schülerin das Mountainbike der Marke Merida zuvor am Bahnhof gestohlen hatte. Die Täterin war ermittelt, doch es fehlt der Geschädigte der Straftat, der sich bei der Polizeiinspektion melden möge. Das Fahrrad wurde von der Polizei sichergestellt und der Eigentümer kann es dort abholen.