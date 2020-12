7.000 Euro Schaden Unfall in Pfreimd – 53-Jährige übersieht VW beim Abbiegen

Foto: 123rf.com

Am Montag, 7. Dezember, um 15.05 Uhr, überquerte die 53-jährige Fahrerin eines Audi A4 in Pfreimd die „Haaskreuzung“ von der Hirtenstraße her kommend in Richtung Saltendorf. Hierbei übersah sie den VW T5 eines 68-jährigen Mannes, der von der Leuchtenberger Straße kommend nach links, ebenfalls in Richtung Saltendorf, abbiegen wollte.