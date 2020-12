Hinweise erbeten Unbekannter klaut beleuchteten Schneemann und mit LED bestücktes Rentier aus Vorgarten

Am Montag, 7. Dezember, in der Zeit von 7.30 bis 16.30 Uhr, entwendete ein bisher nicht bekannter Täter aus dem Vorgarten des Anwesens Naabweg 3 in Pfreimd einen beleuchteten Schneemann und ein mit LEDs bestücktes Rentier im Gesamtwert von etwa 80 Euro.