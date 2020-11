Zwei Verletzte Über zwei Promille – 35-Jähriger baut an der roten Ampel einen Unfall

Eine 35-Jährige aus Schwandorf fuhr am Mittwoch, 25. November, um kurz vor 22 Uhr die Steinberger Straße in Schwandorf stadtauswärts. An der Kreuzung mit der Paul-von-Denis-Straße musste der Verkehr während einer Rotlichtphase anhalten. Dies übersah die 35-Jährige und fuhr mit ihrem Daimler auf einen vor ihr stehenden Audi A8 auf.