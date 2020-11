Unfall in Neunburg vorm Wald Bei Glätte von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 26. November, gegen 22.40 Uhr, befuhr eine 22-jährige BMW-Fahrerin aus Bodenwöhr in Neunburg vorm Wald die Amberger Straße in Richtung Staatsstraße 2151. In einer leichten Linkskurve kam sie aufgrund Glätte von der Fahrbahn ab.