Hinweise erbeten Unbekannter spannt Stahldraht über Waldweg

Am Montagnachmittag, 23. November, ging eine 22-jährige Frau im Wald in Wunsiedel neben der Kreisstraße zwischen Hildenbach und Kühlgrün spazieren. Dabei lief sie in einen über den Waldweg gespannten Stahldraht, der sich dadurch aus der Halterung löste.