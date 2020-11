Unfall bei Wernberg-Köblitz Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Ein 55-Jähriger aus Wernberg-Köblitz fuhr am Sonntag, 22. November, um 18.35 Uhr, von seinem Heimatort auf der Bundesstraße B14 in Richtung Westen. Als er nach links in die Autobahnauffahrt der A93 Richtung Weiden abbog, übersah er eine auf der Bundesstraße B14 entgegenkommende 20-jährige Ford-Fahrerin.